Путин пошутил, что робот-сортировщик "усушки-утруски" не допустит

Главе государства продемонстрировали робота, который складывал в корзину исключительно апельсины, не поддаваясь попыткам заставить себя перемешать их с яблоками

© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Автоматический робот-сортировщик полезен в торговле: в отличие от человека он не допустит "усушки и утруски". Это иронично заметил президент России Владимир Путин, посещая организованную Сбером выставку об ИИ.

Главе государства продемонстрировали робота, который складывал в корзину исключительно апельсины, ни в какую не поддаваясь попыткам главы Сбера Германа Грефа заставить себя перемешать их с яблоками.

"Для торговли хорошо - усушки, утруски и пересортицы не допустим", - пошутил президент. Разработчик робота заверил, что и контроль осуществлять его устройство сможет.

Усушка и утруска наряду с угаром и утечкой в советском фольклоре составляют четыре "У" бесхозяйственности, поскольку на них можно списать любые недостачи.