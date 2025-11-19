Путин: в России большинство молодежи широко пользуется ИИ

Технологии используются в профессии и просто в повседневной жизни, подчеркнул российский лидер

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Большинство российской молодежи широко пользуется технологиями искусственного интеллекта. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил, выступая на конференции Сбера "Путешествие в мир искусственного интеллекта".

"В России уже подавляющее большинство молодых людей широко применяют нейросети, языковые модели для разного рода задач в учебе, в профессии и просто в повседневной жизни", - сообщил Путин.

По данным президента, только за текущее десятилетие более чем втрое вырастет потребление электроэнергии дата-центрами. "Наряду со стремительными изменениями во всех сферах увеличивается и число пользователей продуктов на основе генеративного и искусственного интеллекта", - сказал он.