В ГД предложили разрешить бизнесу сдавать отчетность позже при отключении связи

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Депутаты думской фракции "Новые люди" направили письмо руководителю Федеральной налоговой службы Даниилу Егорову с предложением разрешить бизнесу оплачивать штрафы и подавать отчетность позже положенного в случае отключения интернета. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Депутаты отметили, что из-за отключений интернета компании и индивидуальные предприниматели в ряде случаев физически не могли своевременно направить отчетность или внести обязательные платежи, несмотря на готовность исполнить свои обязанности. По словам парламентариев, такие налогоплательщики по причине отсутствия технической возможности становились нарушителями.

"Предлагаем устранить данный пробел и внести изменения в Налоговый кодекс РФ и КоАП РФ, установив норму о переносе срока исполнения обязанностей при подтвержденной недоступности интернета. Таким образом, в случае подтвержденного отключения связи или недоступности сервисов для отчетности и платежей на соответствующие даты срок сдачи налоговой отчетности и/или уплаты административного штрафа мог быть перенесен без применения санкций - по заявлению налогоплательщика", - указано в письме.

Авторы запроса считают, что подтверждением факта сбоя связи может служить письмо интернет-провайдера, официальное уведомление Минцифры, либо сообщение ФНС или Роскомнадзора о технических неполадках в сетях или отключении сервисов на данной территории.