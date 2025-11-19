Сбер работает с Роскосмосом над созданием ИИ-помощника для космонавтов

Есть огромное количество оборудования, нужно держать в голове инструкции, подчеркнул глава банка Герман Греф

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Сбербанк совместно с Роскосмосом работает над созданием помощника для космонавтов на основе искусственного интеллекта, заявил глава банка Герман Греф, выступая на конференции AI Journey.

"Мы работаем сейчас вместе с Роскосмосом над созданием помощника космонавту. Там огромное количество оборудования, нужно держать в голове инструкции и так далее, это все можно делать с помощью искусственного интеллекта", - сказал Греф.