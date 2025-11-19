Путин: внедрение ИИ должно влиять на "цифровой" рейтинг регионов

Президент попросил сформировать ежегодный рейтинг цифровой трансформации по новой методике уже по итогам 2026 года

Редакция сайта ТАСС

© Александр Казаков/ ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Темпы внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в регионах России должны быть важнейшим показателем ежегодного рейтинга цифровой трансформации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на конференции AI Journey.

"Темпы внедрения этих технологий (искусственного интеллекта - прим. ТАСС) в регионах должны стать важнейшим показателем ежегодной рейтинга цифровой трансформации, - подчеркнул глава государства. - Я прошу сформировать его по новой методике уже по итогам следующего, 2026 года".

Путин указал, что речь идет не об отчетах, а о достижении результатов. "Вы должны четко понимать запросы компаний, предприятий на инновации, находиться в постоянном контакте с учеными и инженерами, создавать условия для тестирования, практического использования передовых разработок" , - обратился президент к руководителям министерств, ведомств и главам субъектов.