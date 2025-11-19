Cпецпосланник Макрона: Украина в ближайшие годы не сможет брать обычные кредиты

Ситуация осложняется самоустранением США "во многих аспектах" от украинского конфликта, отметил Пьер Эйльброн

Редакция сайта ТАСС

ПАРИЖ, 19 ноября. /ТАСС/. Долговая нагрузка Украины не позволяет ей брать новые кредиты, за исключением тех, что выдаются на льготных условиях. Об этом заявил спецпосланник президента Франции по вопросам помощи и восстановления Украины Пьер Эйльброн.

"Учитывая возможности, которыми располагает Украина в рамках обсуждений новой программы МВФ [Международного валютного фонда], необходимо понимать, что в ближайшие годы Украина фактически не сможет брать кредиты, за исключением чрезвычайно льготных кредитов или грантов. Так что это также должно привести к размышлениям о формах нашей помощи Украине, которые больше не смогут принимать форму кредитов", - сказал он на слушаниях в комитете Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции по международным делам.

Спецпосланник отметил, что ситуация осложняется самоустранением США "во многих аспектах" от украинского конфликта. Вместе с тем он заверил, что в процессе реструктуризации кредитов удалось существенно облегчить долговое бремя Киева. "Кроме того, благодаря принятым мерам мы фактически берем на себя выплату процентов, используя средства из общего бюджета", - добавил он, уточнив, что речь идет о средствах стран Евросоюза.

Отвечая на вопрос о коррупционном скандале вокруг украинского "Энергоатома" и в целом коррупции в стране, спецпосланник начал обвинять Россию в распространении "нарративов о том, что Украине никогда не избавиться от врожденной коррупции". Также он заверил депутатов, что, раз информация о коррупции стала публичной, значит антикоррупционные органы работают, а правительство Украины решает эту проблему. Эйльборн признал, что деловой климат в этой стране уже давно остается "непростым", но убеждал парламентариев, что в других странах, в том числе и у некоторых кандидатов на вступление в ЕС, в плане борьбы с коррупцией дела якобы обстоят еще хуже.

Тяжелое финансовое положение

Еврокомиссия (ЕК) оценила суммарные потребности Киева во внешнем финансировании в €135,7 млрд в 2026-2027 годах, при условии завершения конфликта с РФ в 2026 году. Об этом говорится в письме Еврокомиссии странам ЕС с рекомендацией экспроприировать активы РФ, полный текст которого опубликовала газета Politico.

Как признал 12 ноября еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, ввиду неплатежеспособности Украины и крайне высоких рисков невозврата Киевом кредитов, что ведет к очень высоким процентным ставкам, ЕС и МВФ более не могут привлекать коммерческие кредиты для этой страны, обслуживание которых также осуществляется за счет внешней финансовой помощи. По словам Домбровскиса, единственной возможностью финансирования Украины в 2026-2027 годах являются грантовые или безвозмездные схемы, для реализации которых страны ЕС могут попытаться экспроприировать активы России или самостоятельно брать госзаймы и обслуживать их, тратя деньги на Украину.

Ранее посол России в Бельгии Денис Гончар заявил в интервью ТАСС, что вне зависимости от схемы, которой будет прикрыта экспроприация активов Москвы, это будет воровством. Посол предупредил, что ответные действия России "последуют немедленно" и заставят Запад "считать убытки".