Путин: разработки Яндекса и Сбера входят в число лучших в мире

Президент России отметил, что в партнерстве с отечественными компаниями власти намерены решать сложную, ответственную задачу создания всей инфраструктуры для развития и внедрения национальных продуктов, связанных с искусственным интеллектом

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Технологические продукты, которые разрабатывают Яндекс и Сбер, входят в число лучших в мире. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на конференции AI Journey.

"Отмечу <…>, что продукты Сбера и Яндекса входят в число лучших в мире", - указал он.

Глава государства уточнил, что в партнерстве с отечественными компаниями власти намерены решать сложную, ответственную задачу создания всей инфраструктуры для развития и внедрения национальных продуктов, связанных с искусственным интеллектом.

"То есть [имеется в виду такая инфраструктура, как] электронная компонентная база, центры обработки данных и вычислительные мощности со стабильным энергоснабжением", - пояснил Путин.

Он подчеркнул, что у РФ должны быть уникальные компетенции по полному циклу формирования фундаментальных языковых моделей - от их создания и обучения до адаптации под задачи различных индустрий.

"Собственно говоря, по этому пути и идут те страны, которые стремятся к обеспечению своего лидерства и независимости, своего суверенитета в этой сфере", - резюмировал президент.