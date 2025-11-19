Приднестровье отклонило помощь ЕС, чтобы не останавливать предприятия

Президент непризнанной республики Вадим Красносельский заявил, что остановка работы промышленности "повлекла бы за собой сокращение десятков тысяч рабочих и, как следствие, глобальные социальные потрясения"

Редакция сайта ТАСС

КИШИНЕВ, 19 ноября. /ТАСС/. Приднестровье отклонило предложение ЕС о помощи в €60 млн для преодоления энергетического кризиса, так как оно сопровождалось условием остановить работу промышленности. Об этом заявил президент непризнанной республики Вадим Красносельский в ходе встречи с послом Нидерландов в Молдавии Фредом Дейном, который спросил его о причинах отказа.

"Получение финансовой помощи в €60 миллионов от ЕС предполагало безоговорочную остановку работы приднестровской промышленности, что повлекло бы за собой сокращение десятков тысяч рабочих и, как следствие, глобальные социальные потрясения. Как вы думаете, это помощь во благо или во вред? Я изначально заявил, что при таких кабальных условиях "помощь" не может быть принята", - пояснил Красносельский. Он предложил передать эти средства правительству Молдавии для борьбы с загрязнением реки Днестр из-за неисправности очистных сооружений Кишинева и других молдавских городов.

После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу с 1 января, а также в связи с отказом Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без поставок газа. При этом Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье были остановлены промышленные предприятия, действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре воздуха на улице.

14 февраля европейская энергетическая компания MET Group, принадлежащая венгерскому капиталу, объявила, что начинает поставки газа в Молдавию. После этого власти Приднестровья сообщали, что газ в их регион поступает бесперебойно, поставки топлива удается осуществлять благодаря российской кредитно-финансовой поддержке. В интервью ТАСС Красносельский заявил, что Россия помогла возобновить поставки газа в Приднестровье, когда Кишинев ставил Тирасполю невыполнимые условия и ждал разрушения региона.

В ходе встречи с послом Нидерландов Красносельский сообщил, что кризис усугубило отсутствие переговорной площадки и обмена мнениями со стороны Приднестровья и Молдавии по данному вопросу. Он отметил важность возобновления переговоров в формате "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, посредники от ОБСЕ, России и Украины, а также наблюдатели от ЕС и США).