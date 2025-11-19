Константина Литвинцева назначили врио гендиректора "Роскадастра"

Полномочия Владислава Жданова были прекращены досрочно 10 ноября в связи с переходом на новую работу

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Константина Литвинцева временно исполняющим обязанности гендиректора публично-правовой компании "Роскадастр". Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Возложить временно исполнение обязанностей генерального директора публично-правовой компании "Роскадастр" на заместителя генерального директора этой компании Литвинцева Константина Александровича", - говорится в распоряжении.

Полномочия генерального директора компании Владислава Жданова были прекращены досрочно 10 ноября в связи с переходом на новую работу.