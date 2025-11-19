Греф: Сбер разместит в открытом доступе свои флагманские модели ИИ

Глава банка сообщил, что это позволит создать большое сообщество разработчиков и ускорить развитие технологий ИИ в России

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Сбер разместит в открытом доступе ряд собственных флагманских разработок в области искусственного интеллекта. Это станет самым крупным в Европе open-source проектом, сообщил глава банка Герман Греф на международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey.

"Мы приняли решение в самое ближайшее время выложить в открытый доступ самые продвинутые и флагманские модели искусственного интеллекта: "Гигачат ультра", "Гигачат превью", "Гигачат лайтинг", новое поколение модели распознавания речи и модели, генерирующие изображения. Модели будут распространяться по лицензии, позволяющей их использовать даже в коммерческих целях. Это станет самым крупным в Европе open-source проектом", - сказал Греф.

По его словам, это позволит создать большое сообщество разработчиков и ускорить развитие технологий ИИ в России.