Путин: Россия должна опираться на свои разработки в некоторых видах деятельности

Президент РФ отметил, что работа должна вестись в диалоге с технологическим бизнесом

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Россия в ряде видов деятельности, в числе которых госуправление и работа силовых ведомств, должна опираться исключительно на свои разработки. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на конференции AI Journey.

"Нужно иметь в виду, что есть такие сферы деятельности, отчасти это государственное управление, отчасти это работа спецслужб, это работа силовых ведомств, где мы должны опираться исключительно на собственные базовые разработки", - сказал Путин, добавив, что работа должна вестись в диалоге с технологическим бизнесом.

Президент отметил, что следует убирать барьеры, мешающие созданию и внедрению суверенных отечественных технологий, и не повторять ошибок стран, где попытка детальной регламентации искусственного интеллекта затормозила разработку новых продуктов.

"Нужно предметно и по существу обсуждать все самые смелые и нестандартные, не укладывающиеся, на первый взгляд, в привычные подходы нормативные, законодательные инициативы", - указал глава государства, добавив, что при необходимости их следует тестировать в рамках экспериментальных правовых режимов.