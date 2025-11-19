Инфраструктурный конгресс "Развивай.РФ" пройдет в Москве с 11 по 12 декабря

Программа конгресса включает два дня работы

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Инфраструктурный конгресс "Развивай.РФ" пройдет в Москве с 11 по 12 декабря и станет ключевым событием в России по тематике развития инфраструктуры и государственно-частного партнерства (ГЧП). Основными темами станут: структурная трансформация рынка взаимодействия государства и бизнеса, национальный стандарт ГЧП и модель финансирования соответствующих проектов, а также новые сферы применения инструментов ГЧП, сообщили в пресс-службе госкорпорации ВЭБ.РФ.

"Мы переформатировали "Неделю ГЧП" и ключевые дискуссионные форматы: сделали их практичными, сфокусированными на актуальных запросах участников отрасли - публичной и частной стороны. "Дни ГЧП" в этом году уже прошли на ведущих площадках страны - ПМЭФ в Санкт-Петербурге и ВЭФ во Владивостоке, в столице обсудим как уникальный опыт Москвы, так и общие задачи - в моменте и на перспективу", - отметил главный управляющий директор ВЭБ.РФ, генеральный директор Наццентра ГЧП Андрей Самохин.

Отмечается, что программа конгресса включает два дня работы. "Первый - образовательный, объединит выступления лидеров отраслевой экспертизы о ключевых вызовах и перспективах отрасли ГЧП с посещением уже реализованных концессионных проектов в Москве. Второй - деловой день - посвятят обсуждению законодательных инициатив, разработке национального стандарта и финансовой модели ГЧП, модернизации подходов к оценке эффективности проектов, расширения инструментария и сфер реализации", - указали в пресс-службе.

Как отметил Самохин, название конгресса в этом году отражает обновленный подход ВЭБа к развитию государственно-частного партнерства. "Развивай.РФ", анонсированный главой госкорпорации Игорем Шуваловым, символизирует переход к более созидательному образу, объединяющему государственные и частные инициативы под единой идеей развития страны", - пояснили в ВЭБ.РФ.

По поручению президента ВЭБ.РФ стал обязательным участником крупных ГЧП с объемом инвестиций от 3 млрд руб. При этом расширение инструментария привлечения частных инвестиций предусмотрено стратегией группы ВЭБ.РФ до 2030 г. Регулятор отрасли - Минэкономразвития с привлечением ВЭБа и рыночной экспертизы модернизировал правовую базу в отношении ГЧП, сейчас проходит перенастройка для концессий. Все новые проекты и инициативы теперь проходят экспертизу ВЭБ, для дотационных регионов она становится обязательной. Утверждена и новая методика оценки, частью которой стал Индекс качества жизни.

Организаторами Инфраструктурного конгресса являются ВЭБ.РФ и Национальный центр ГЧП (группа ВЭБ), соорганизатор - правительство Москвы.