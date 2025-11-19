Путин: технологии нужно развивать на своей базе

Доступ к ним у всех граждан должен быть одинаковым, без несправедливых преимуществ, подчеркнул президент России

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Развитие технологий должно идти на собственной базе, чтобы доступ к ним у всех граждан был одинаковым, без несправедливых преимуществ. Это подчеркнул президент России Владимир Путин на конференции Сбера "Путешествие в мир искусственного интеллекта".

"Мы ни в коем случае не должны довести до того, что у нас возникнет какая-то интеллектуальная элита, которая будет правильно использовать искусственный интеллект и сама развиваться, а основная масса населения будет пользоваться только возможностями искусственного интеллекта, нажимать на кнопки и получать нужный ответ, - указал глава государства. - Для этого, конечно, очень много нужно сделать".

"Мы многое делать должны, многие платформы создавать национальные на собственной базе, в том числе на собственной интеллектуальной базе, на базе наших традиционных ценностей, на базе истории, - подчеркнул Путин. - Нужно, чтобы эти вещи доходили до подавляющего большинства граждан нашей страны".