Путин спросил, готов ли Сбер участвовать в создании спутниковых группировок

Глава банка Герман Греф ответил, что Сбер будет с удовольствием делать это "в части искусственного интеллекта"

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на конференции AI Journey поинтересовался у главы Сбербанка Германа Грефа, готов ли Сбер участвовать в создании нужных России спутниковых группировок.

Как отметил Греф, Сбер совместно с Роскосмосом работает над созданием помощника космонавта. "Потому что действительно там огромное количество оборудования очень сложного, нужно очень много чего иметь в голове, инструкции и так далее, и так далее. Это все можно делать с помощью искусственного интеллекта", - сказал Греф.

"Правильно я вас понял, что Сбер готов поучаствовать в создании нужных для государства спутниковых группировок?" - спросил Путин. Греф ответил, что Сбер будет с удовольствием делать это "в части искусственного интеллекта".

"Так, сложно ответил. Деньги дадите на то, чтобы спутниковые группировки создавать? Или только в части использования искусственного интеллекта при создании этих группировок?" - задал в свою очередь вопрос президент.

Глава Сбербанка пошутил, что искусственный интеллект - "дорогая игрушка", после затрат на которую не остается свободных ресурсов.

"А вы с помощью искусственного интеллекта сокращайте непроизводственные расходы. У вас появятся лишние средства", - ответил Путин.