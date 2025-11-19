Путин: к 2030 в ключевых отраслях должны применяться отечественные ИИ-решения

Президент РФ отметил, что реализация плана по созданию единого штаба руководства отраслью ИИ "станет важнейшим инструментом формирования спроса на национальные фундаментальные модели"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Продукты на основе отечественного генеративного интеллекта к 2030 году должны применяться во всех ключевых отраслях. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на конференции AI Journey.

"Продукты на основе [генеративного искусственного интеллекта] к 2030 должны применяться во всех ключевых отраслях ", - указал глава государства.

Путин подчеркнул, что реализация плана по созданию единого штаба руководства отраслью ИИ в России "станет важнейшим инструментом формирования спроса на национальные фундаментальные модели".

ИИ-агенты необходимо использовать в большинстве управленческих и производственных процессов, добавил президент. По его словам, уже в марте следующего года правительством, министерствами и ведомствами должна быть представлена исчерпывающая информация о применении искусственного интеллекта в экономике, социальной сфере и субъектах РФ.