Эксперт Казанцев: развитие ИИ обострит конкуренцию за энергоресурсы

Главный научный сотрудник МФТИ подчеркнул, что для бесперебойной работы новых технологий потребуется огромное количество энергии

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Быстрое развитие автономных роботов и систем ИИ для управления этими машинами в ближайшие несколько десятилетий резко обострит проблему доступа к энергетическим ресурсам, необходимым для обеспечения их бесперебойной работы. Такое мнение выразил на VII международной конференции "Гуманизация технологий: этика научной коммуникации в эру ИИ" главный научный сотрудник МФТИ Виктор Казанцев.

"В последние десять лет мы наблюдаем взрывной рост ИИ, однако в прошлом году произошло знаковое событие в развитии этих технологий - искусственный интеллект получил тело. В прошлом считалось, что задача двуногого хождения в робототехнике является нерешаемой, однако недавно китайским исследователям удалось решить ее "в лоб" при помощи систем искусственного интеллекта и огромных вычислительных ресурсов", - отметил Казанцев.

По словам физика, занимающего должность заведующего Лабораторией нейробиоморфных технологий МФТИ, решение этой проблемы открыло дорогу для сверхбыстрого развития робототехники. Только за последний год в Китае были созданы сразу четыре модели передовых гуманоидных роботов, способных не только быстро передвигаться по сложной местности, но и быстро учиться проводить хирургические операции и исполнять другие сложные действия, которые раньше мог делать руками только человек.

"По текущим оценкам аналитиков, число подобных машин будет экспоненциальным образом расти по всему миру, и к 2040 году общее число гуманоидных роботов, занятых на производстве и в решении других задач, может достичь миллиарда единиц. Для их бесперебойной физической работы, а также для работы управляющих систем ИИ потребуется огромное количество энергии. В результате этого вопрос конкуренции за энергию в ближайшие годы станет одной из ключевых проблем для человечества", - подытожил Казанцев.