В Поморье апробировали отечественные транспортно-упаковочные линии

Это позволит предприятиям обновить мощности и не зависеть от иностранных поставок

Редакция сайта ТАСС

АРХАНГЕЛЬСК, 19 ноября. /ТАСС/. Компания из Архангельской области успешно реализовала проект по созданию и внедрению отечественных транспортно-упаковочных линий. Это позволит российским предприятиям отрасли обновить мощности и не зависеть от иностранных поставок, рассказал губернатор региона Александр Цыбульский на выставке инновационной и импортозамещающей продукции Поморья.

Мероприятие проходило в здании правительства Архангельской области. В рамках рабочей поездки в Архангельск с выставкой ознакомился заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.

"Компания "Торин" уже не только ремонтирует оборудование, но и самостоятельно проектирует, производит и внедряет отечественные транспортно-упаковочные линии. Пилотный проект уже апробирован на Архангельском целлюлозно-бумажном комбинате. Его успешная реализация открывает дорогу другим российским предприятиям отрасли к обновлению своих мощностей без оглядки на иностранные поставки. Мы своими силами замещаем импортное оборудование, создаем новые технологии и формируем компетенции, востребованные не только в Архангельской области, но и по всей стране", - приводят слова Цыбульского в пресс-службе правительства региона.

Компания "Лема" представила мобильную автономную GSM-камеру "Кубик". Это инновационная фотоловушка со сверхнизким энергопотреблением, имеющая Wi-Fi модуль и позволяющая получать информацию с объекта без подведения электричества и в условиях плохой мобильной связи.

Также в выставке участвовала компания "Архангельский электроцех", специализирующаяся на ремонте и модернизации судового электрооборудования и электрических машин разных типов. Она представила пилотный образец импортозамещающей аварийно-предупредительной сигнализации, изготовленный из комплектующих российского производства. Этот прибор позволит осуществлять мониторинг состояния всех систем на судне.

"Слово "импортозамещение" говорит о том, что мы отстали, и нам нужно догонять. Лучше сразу двигаться вперед. Некоторые образцы продукции, которые были представлены на выставке, скорее опережают, чем импортозамещают. Это, например, беспилотные системы и инновационная фотоловушка со сверхнизким энергопотреблением", - отметил Трутнев.