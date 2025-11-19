Титов: Россия остается энергетической сверхдержавой

РФ может наращивать производство энергии, отметил специальный представитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Россия остается энергетической сверхдержавой и может и далее наращивать производство энергии, не ухудшая влияние на климат. Об этом заявил ТАСС специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.

"На сберовском форуме по искусственному интеллекту президент [РФ Владимир Путин] заговорил о том, как и когда отечественная энергетика окажется включена в процесс создания инфраструктуры, обслуживающей ИИ. Ожидаемо и весьма перспективно. Статус России как энергетической сверхдержавы никто не отменял, то, что у нас лежит под ногами, никуда не делось. Все возможности для того, чтобы наращивать строительство центров обработки данных, имеются", - указал Титов.

Спецпредставитель президента РФ также обратил внимание на статистику Международного энергетического агентства по Европе. "Ожидается, что потребление электроэнергии в европейских центрах обработки данных к концу этого десятилетия почти утроится (с 62 до более чем 150 тераватт-часов) и ЦОДы будут потреблять около 5% всей генерации (сегодня около 2%). До 2022 года Россия экспортировала электроэнергию в ЕС (прибалтийские страны и Финляндию), сейчас по понятным причинам этот процесс остановлен", - добавил Титов.

"Что ж, мы найдем, как самим использовать то, чего у нас много. И главное, что мы можем наращивать производство энергии, не ухудшая влияние на климат. У нас уже сегодня 87% всей генерации относится к зеленой, поэтому все козыри на руках", - резюмировал он.