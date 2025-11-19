В Смоленской области свыше 110 млн рублей направят на компенсации лизинга

Мера финансовой поддержки предназначена для субъектов малого и среднего предпринимательства и носит возмещающий характер

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Власти Смоленской области проводят второй отбор малых и средних компаний для предоставления субсидий на возмещение затрат на уплату первого взноса по договорам лизинга оборудования, он продлится до 30 ноября. Всего на финансирование данной меры поддержки в 2025 году выделено свыше 110 млн рублей, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.

"С 17 по 30 ноября в регионе проводится второй отбор для предоставления субсидий на возмещение затрат на уплату первого взноса по договорам лизинга оборудования. На эту меру поддержки в 2025 году из регионального бюджета выделено более 110 млн рублей. Мера финансовой поддержки предназначена для субъектов малого и среднего предпринимательства и носит возмещающий характер", - написал он.

По словам губернатора, первый этап проходил в июле-августе 2025 года, за этот период 34 предприятия получили поддержку на сумму 80 млн рублей. Глава региона напомнил, что с 2025 года субсидии по лизинговым затратам были расширены. "В частности, увеличен максимальный размер возмещения затрат с 5 млн до 7 млн рублей, расширен перечень оборудования, подлежащего субсидированию", - уточнил Анохин.