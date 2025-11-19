Мишустин 20 ноября примет участие в форуме "Транспорт России"

Глава кабмина на площадке форума вручит работникам транспортного комплекса государственные и правительственные награды

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступит на пленарном заседании Международного форума "Транспорт России". Об этом сообщает пресс-служба правительства.

"20 ноября председатель правительства выступит на пленарном заседании "Транспортная инфраструктура. Баланс государственных и частных интересов" XIX Международного форума "Транспорт России", - отмечается в сообщении.

На площадке форума глава кабмина вручит государственные и правительственные награды работникам транспортного комплекса.

Участие в форуме сегодня примут заместители председателя правительства Виталий Савельев и Марат Хуснуллин, а также министр транспорта Андрей Никитин.

XIX Международный форум и выставка "Транспорт России", проходят с 18 по 20 ноября в московском выставочном комплексе "Гостиный Двор". Традиционно широкий круг тем форума посвящен роли транспорта в экономике, новым идеям и стратегическим решениям, меняющим отрасль.

На выставке представлены новые достижения и технологии в сфере транспорта, инфраструктурного строительства и логистики. На площади более 3 900 кв. м компании и ведомства демонстрируют проекты, которые уже меняют привычную среду передвижения: от скоростных магистралей и цифровых платформ до инновационных сервисов для пассажиров и логистики.