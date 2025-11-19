Кабмин обсудит базовую цифровую платформу и выделит деньги на повышение зарплат

Правительство планирует распределить дотации на компенсацию повышения зарплат работникам бюджетной сферы между 33 регионами

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Вопросы создания базовой цифровой платформы для государственных структур и распределения средств регионам на повышение зарплат бюджетникам обсудят члены правительства России на традиционном заседании в четверг. О повестке сообщает пресс-служба кабмина.

Правительство рассмотрит законопроект о создании единой цифровой платформы "Гостех", которая станет основой для информационных систем как на федеральном, так и на местном уровнях. Ее внедрение, как ожидается, повысит эффективность и согласованность работы госструктур.

Кроме того, члены правительства намерены обсудить поддержку регионов. В планах кабмина - распределение между 33 субъектами РФ дотаций на частичную компенсацию повышения зарплат работникам бюджетной сферы в 2025 году. Обсудят на заседании и законопроект о расширении страхового индивидуального учета, использующегося для начисления пенсий и на обязательное социальное страхование.

Среди тем повестки заседания правительства - поправки к закону "Об исполнительном производстве", которые позволят перечислять взысканные в пользу граждан и организаций Белоруссии средства на счета в республике.

В качестве отдельного пункта повестки заседания выделено обсуждение ратификации временного торгового соглашения между ЕАЭС и Монголией. Премьер Монголии Гомбожавын Занданшатар несколько дней назад был в России с визитом по линии ШОС, преседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводил с ним отдельную встречу.