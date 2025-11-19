В Эфиопии пройдет конференция по продовольственному суверенитету Африки

Организатором выступило Россотрудничество при поддержке Минсельхоза и МИД РФ

Редакция сайта ТАСС

АДДИС-АБЕБА, 20 ноября. /ТАСС/. Международная конференция по вопросу обеспечения продовольственного суверенитета стран Африки пройдет в Аддис-Абебе 20-21 ноября. Организатором выступает Россотрудничество при поддержке Минсельхоза и МИД РФ.

Как отмечают организаторы, конференция продолжит диалог в формате Россия - Африка и будет направлена на формирование деловых связей между российскими и африканскими партнерами, выработку практических решений для развития агропромышленного комплекса Африки и стимулирование экономического роста региона.

Программа включает круглые столы и лектории, посвященные созданию цепочек обеспечения продовольственного суверенитета Африки, передаче знаний и технологий для модернизации сельского хозяйства, выстраиванию логистических маршрутов, локализации переработки продукции, финансированию проектов и развитию кадрового потенциала агропромышленного комплекса.

В приветственном обращении к участникам конференции глава Россотрудничества Евгений Примаков отметил, что агентство видит в африканском направлении стратегический приоритет, значимость которого особенно возросла в год столетия народной дипломатии. "Агентство последовательно расширяет сеть Русских домов на континенте, где проводятся языковые курсы и реализуются культурно-образовательные проекты. Африканским студентам также выделено свыше пяти тысяч бюджетных мест в российских вузах - долгосрочная инвестиция в подготовку нового поколения специалистов, способных вести свои страны вперед. Это закладывает основу для подлинно равноправного партнерства", - подчеркнул он.

Ожидается участие около 300 представителей органов власти, бизнеса, научного сообщества и общественных организаций из России, стран Африки и международных организаций. Среди ключевых спикеров на мероприятии планируют выступить министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут (видеоприветствие), замглавы ведомства Андрей Разин, министр сельского хозяйства Эфиопии Аддису Арега, посол РФ в Эфиопии Евгений Терехин, Примаков и другие эксперты и представители организаций. По итогам конференции будут выработаны практические решения для развития агропромышленного комплекса Африки и стимулирования экономического роста региона, отмечают в Россотрудничестве.

В рамках конференции Россотрудничество также планирует представить проект "Россия с вами". "Он объединяет федеральные ведомства, НКО, бизнес и добровольцев - всех, кто напрямую улучшают жизнь конкретных людей, и конечно, рассказывает миру о гуманитарных программах, которые делают Россия и ее граждане. Проект охватывает сотни краткосрочных и долгосрочных инициатив, которые агентство планирует мультиплицировать на Африканском континенте", - рассказали в агентстве.