В Петербурге открывается Международный муниципальный форум БРИКС

В программу включены 10 тематических блоков

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноября. /ТАСС/. VII Международный муниципальный форум (ММФ) БРИКС состоится с 20 по 21 ноября в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба форума, который соберет участников из 126 стран и пройдет при поддержке Министерства иностранных дел Российской Федерации, Россотрудничества и правительства Санкт-Петербурга.

"VII ММФ БРИКС в 2025 году стал реальной площадкой для перехода от диалога к конкретным проектам, подтвердив растущий авторитет объединения", - приводит пресс-служба слова председателя организационного комитета форума Михаила Черепанова.

На ММФ БРИКС представят новый формат партнерства между городами, который сфокусируется на практических экономических результатах. Ключевым событием станет заседание "Города-побратимы и народная дипломатия как фактор экономического роста", где обсудят модернизацию партнерских соглашений для реализации конкретных проектов.

В программу форума включены 10 тематических блоков: цифровая трансформация, промышленные технологии, образование, транспортная логистика, экономический рост, спорт, здравоохранение, энергетика, устойчивое развитие, банковский сектор и туризм. В рамках форума пройдут более 80 различных сессий, круглых столов и панельных дискуссий.

В 2024 году на ММФ БРИКС, как сообщает пресс-служба форума, был подписан рекордный пакет соглашений, расширяющих сотрудничество внутри объединения, а также со странами Африки, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки.