США одобрили продажу полупроводников компаниям в ОАЭ и Саудовской Аравии

В Минторге Соединенных Штатов считают, что выдача разрешения на экспорт "будет способствовать сохранению доминирующего положения" страны в технологической сфере

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 20 ноября. /ТАСС/. Министерство торговли США разрешило продажу новейших американских полупроводников компаниям в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и Саудовской Аравии. Об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном 19 ноября.

Как следует из документа, Минторг США "разрешил экспорт новейших американских полупроводников, эквивалентных до 35 000 чипов Nvidia Blackwell, двум компаниям в Саудовской Аравии и ОАЭ". Ведомство уточнило, что речь идет о G42, которая базируется в Абу-Даби, и о саудовской Humain. Компании занимаются разработками, касающимися технологии искусственного интеллекта (ИИ).

В американском Минторге считают, что выдача данного разрешения "будет способствовать сохранению доминирующего положения США" в технологической сфере, включая разработки, связанные с ИИ.

Белый дом 18 ноября сообщил по итогам встречи президента США Дональда Трампа и наследного принца, премьер-министра Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда в Вашингтоне, что стороны достигли договоренностей в сфере ядерной энергетики, технологий ИИ, а также добычи и переработки критически важных полезных ископаемых. США и Саудовская Аравия, в частности, подписали меморандум о взаимопонимании в области ИИ. Благодаря ему Саудовская Аравия получит доступ к американским системам и одновременно будет обеспечена защита технологий США, подчеркнули в Белом доме.

Трамп в июле подписал три исполнительных указа, которые нацелены на развитие технологии ИИ в стране и наращивание экспорта различных разработок на ее основе. Американский лидер тогда отметил, что стремится превратить США в "локомотив по экспорту" различных разработок, связанных с ИИ.