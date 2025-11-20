"Беспилотные системы": Supercam помогает выявлять места старта дронов противника

Также среди преимуществ БПЛА на международном рынке выделяется оптическая навигация, благодаря которой беспилотник "может продолжать работу в условиях подавления или искажения спутниковых сигналов"

Редакция сайта ТАСС

ДУБАЙ, 20 ноября. /ТАСС/. Беспилотник-разведчик Supercam S350 помогает операторам дронов выявлять места старта беспилотных систем противника. Об этом сообщила ТАСС на международной выставке Dubai Airshow 2025 официальный представитель ГК "Беспилотные системы" Екатерина Згировская.

"Возможности защиты от FPV-дронов, пытающихся таранить наши беспилотные разведчики, очень востребованы. Расчеты БПЛА Supercam успешно справляются с атакующими, а иностранные потенциальные покупатели часто интересуются этими технологическими преимуществами. Что интересно, Supercam активно борется с дронами не только в случае попыток атаки, он также помогает выявлять места стартов вражеских беспилотников", - сказала Згировская, отвечая на вопрос об актуальности изделия для потребителей из зарубежных стран.

Кроме того, она отметила, что наличие у беспилотника режима псевдослучайной перестройки рабочих частот придает ему дополнительную популярность. "Она защищает каналы управления от воздействия РЭБ - в процессе обмена данными с наземной станцией управления рабочая частота приемника и передатчика изменяется синхронно по известному только им алгоритму, и поэтому сторонним устройствам становится сложнее эти данные перехватить или же подавить", - уточнила представитель компании-производителя.

Также среди преимуществ на международном рынке она выделила оптическую навигацию, благодаря которой "Supercam S350 может продолжать работу в условиях подавления или искажения спутниковых сигналов".

Беспилотный летательный аппарат Supercam S350 производится ГК "Беспилотные системы". Supercam S350 был создан в 2012 году, с тех пор он неоднократно модифицировался. БПЛА применяется для разведки, защиты государственных границ, мониторинга различных объектов и решения других задач военного, гражданского и двойного назначения.

Supercam S350 способен выполнять задачи в любое время суток и в сложных метеоусловиях. Supercam оснащается электрическим двигателем и способен осуществлять почти бесшумный полет. Запуск аппарата с боевой позиции производится с катапульты, возвращение - с парашютом.

Международная авиационно-космическая выставка Dubai Airshow 2025 проходит с 17 по 21 ноября. Россия представит на ней более 850 экспонатов продукции военного назначения.