Кандидат в послы: США хотят ресурсами Румынии снизить зависимость ЕС от РФ

Республика обладает большим потенциалом в вопросе разработки энергоресурсов и полезных ископаемых, отметил Дэрил Ниренберг

ВАШИНГТОН, 20 ноября. /ТАСС/. США намерены содействовать разработке энергоресурсов в Румынии, поскольку рассчитывают, что это позволит уменьшить зависимость европейских стран от поставок углеводородов из России. Об этом заявил Дэрил Ниренберг, выдвинутый президентом США Дональдом Трампом на должность американского посла в Румынии.

"У Румынии имеется огромный потенциал в том, что касается энергоресурсов и важнейших полезных ископаемых. Американские фирмы участвуют в разработке этих ресурсов, что поможет уменьшить зависимость Европы от России", - говорится в тексте вступительного слова Ниренберга, подготовленного для слушаний в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США. "Я уделю особое внимание разработке энергоресурсов Румынии, которые уменьшат зависимость Европы от России", - добавил он. Упомянутые слушания были посвящены рассмотрению американскими сенаторами кандидатуры Ниренберга и других лиц, выдвинутых Трампом на должности в Госдепартаменте.

Американский лидер ранее неоднократно заявлял, что добивается от европейских союзников Вашингтона прекращения закупок российской нефти и других энергоносителей. Трамп утверждал, что продолжение импорта энергоресурсов из РФ некоторыми союзниками по НАТО "ослабило переговорные позиции альянса".

Румыния входит в число европейских государств, располагающих значительными запасами нефти и газа. В их разработке участвует американский бизнес. В австрийской нефтегазовой компании OMV, в частности, ранее утверждали, что газ с крупного месторождения Neptun Deep на румынском шельфе Черного моря может стать альтернативой российскому. Проектный уровень добычи газа на Neptun Deep, как ожидается, составит около 8 млрд куб. м в год. OMV входит в число инвесторов этого проекта.