Казахстан в январе-сентябре нарастил импорт российских шоколада и мяса

Об этом свидетельствуют данные Бюро национальной статистики республики

АСТАНА, 20 ноября. /ТАСС/. Казахстан по итогам трех прошедших кварталов 2025 года нарастил импорт шоколада из России почти на 8% - до 46,1 тыс. тонн. В аналогичном периоде 2024 года республика импортировала из РФ порядка 42,7 тыс. тонн шоколада и содержащих какао изделий, следует из данных Бюро национальной статистики республики, которые проанализировал ТАСС.

Согласно данным бюро, в денежном выражении импорт шоколада из РФ вырос на 43% - до $203,4 млн, в январе-сентябре 2024 года он оценивался почти в $141,86 млн. Однако почти вся торговля между странами осуществляется в национальных валютах, курсы которых в 2025 году значительно изменились по сравнению с 2024 годом как относительно друг друга, так и доллара США.

Также Казахстан в январе-сентябре 2025 года нарастил импорт из России мяса и субпродуктов, в количественном выражении рост составил 23,8% - до 64,2 тыс. тонн с 51,9 тыс. тонн в аналогичном периоде 2024 года. В денежном выражении рост составил 27,2%, за три квартала 2025 года импорт мяса оценивается почти в $95,9 млн, в аналогичном периоде 2024 года он составил около $75,4 млн.