Казахстан на треть нарастил импорт косметики и средств гигиены из России

При этом импорт российских медикаментов сократился в январе-сентябре 2025 года почти на треть, следует из данных Бюро национальной статистики республики

АСТАНА, 20 ноября. /ТАСС/. Казахстан по итогам трех прошедших кварталов 2025 года нарастил импорт косметики и средств гигиены из России почти на треть - до почти 43,2 тыс. тонн, следует из данных Бюро национальной статистики республики.

Как отмечается в данных бюро, которые проанализировал ТАСС, в аналогичном периоде 2024 года импорт таких товаров составил 33,5 тыс. тонн. В денежном выражении рост импорта в январе-сентябре этого года составил 17% - он оценивается в $179,6 млн. В аналогичном периоде 2024 года он оценивался в $151,2 млн, однако большая часть торговли ведется в национальных валютах, курс которых относительно друг друга и доллара США значительно изменился год к году.

При этом импорт российских медикаментов Казахстаном сократился в январе-сентябре 2025 года почти на треть - до 5,2 тыс. тонн против 7,2 тыс. тонн в аналогичном периоде 2024 года. В денежном выражении импорт российских медикаментов наоборот вырос на 5,7% - до $80,5 млн, в январе-сентябре 2024 года он оценивался почти в $76,2 млн.