Посол Алипов: сотрудничество РФ и Индии расширилось на фоне санкций

Москва и Нью-Дели обсуждают вопросы расширения банковско-финансового и страхового взаимодействия, кооперации в сфере финтеха, а также развития альтернативных транспортных коридоров, подчеркнул дипломат

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 ноября. /ТАСС/. Сотрудничество России и Индии значительно расширилось в последние годы в ряде секторов, в частности на фоне ухода от санкционных ударов Запада. Об этом заявил ТАСС посол РФ в Индии Денис Алипов.

"В нашей повестке дня с Индией в последние годы появилось много новых тем, причем некоторые из них - как результат совместных усилий по выводу сотрудничества из-под санкционных ударов", - сказал он.

"Так, в рамках решения задач по выстраиванию независимого торгово-экономического сотрудничества на передний план вышли вопросы расширения банковско-финансового и страхового взаимодействия, кооперации в сфере финтеха, а также развития альтернативных транспортных коридоров, прежде всего МТК "Север-Юг", "Владивосток - Ченнаи", - указал глава российского дипломатического представительства.

По словам Алипова, "широкие возможности открывает инициатива Северного морского пути в части разработки углеводородных месторождений в высоких широтах, обучения индийских моряков-полярников, судостроения, научных исследований". "Высокую востребованность имеют вопросы отладки механизмов трудовой миграции, защиты инвестиций, создания торгово-промышленных объединений. Большое внимание уделяем высокотехнологичным сферам: кибербезопасности, технологиям "умного города", космосу, квантовым вычислениям", - добавил он.

Как отметил дипломат, также "существенно возросла актуальность использования потенциала ИИ для совместного создания баз данных, больших языковых моделей, разработки биометрических алгоритмов и цифровизации производств". "Накопленный опыт в атомной энергетике позволяет вплотную подступиться к сотрудничеству по перспективным темам реакторов малой мощности, ядерного топливного цикла, а также неэнергетическому применению атомных технологий, в частности в сфере поставок изотопной продукции, которая используется для диагностики и лечения онкологических и кардиологических заболеваний. Мы намерены расширять сотрудничество в указанных и других областях", - отметил он.

Среди примеров индустриального партнерства в числе наиболее значимых проектов Алипов назвал успешную деятельность с 2019 г. совместного предприятия "СИБУР Холдинг" и "Reliance Industries" в штате Гуджарат по выпуску бутил- и галобутилкаучука, а также реализацию контракта между АО "Трансмашхолдинг" и Индийскими железными дорогами на поставку и обслуживание 120 электропоездов (1920 вагонов) "Ванде Бхарат". По его словам, развивается и кооперация в сфере металлургии, где уверенно присутствуют НЛМК и "РУСАЛ". С 2024 г. налажено производство полимер-композиционных материалов в штате Андхра-Прадеш с участием ПАО "КуйбышевАзот".