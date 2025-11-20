Замглавы "Алмаз-Антей": продукция концерна модернизируется с учетом боевого опыта

Представители многих стран Ближнего Востока проявляют интерес к продукции концерна, отметил Вячеслав Дзиркалн

Редакция сайта ТАСС

ДУБАЙ, 20 ноября. /ТАСС/. Системы и комплексы ПВО концерна ВКО "Алмаз-Антей", в том числе и экспортная продукция, постоянно модернизируются с учетом опыта боевого применения и эксплуатации. Об этом ТАСС заявил заместитель генерального директора организации Вячеслав Дзиркалн в рамках Международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow.

"Различные модификации систем и комплексов ПВО разработки и производства концерна постоянно модернизируются и улучшаются с учетом опыта боевого применения и эксплуатации в различных условиях. Мы можем с уверенностью сказать, что у большинства изделий существует огромный модернизационный боевой потенциал", - сказал Дзиркалн.

Он подчеркнул, что представители многих стран Ближнего Востока проявляют интерес к продукции концерна. "Мы фиксируем рост заинтересованности в отношении всего спектра продукции "Алмаза-Антея". Последние десятилетия свидетельствуют о том, что сохранение государственного суверенитета невозможно без качественной ПВО страны. Кроме того, интерес различных стран к изделиям разного класса напрямую зависит от масштабов территории этих государств, а также потенциальных угроз, с которыми они сталкиваются", - отметил Дзиркалн.

Концерн ВКО "Алмаз-Антей" традиционно показывает на выставке в Дубае широкий спектр средств противовоздушной обороны и контроля воздушной обстановки, в числе которых - зенитные ракетные системы и комплексы средней дальности "Викинг", малой дальности "Тор-Э2", "Тор-М2К", "Тор-М2КМ".

Dubai Airshow проходит с 17 по 21 ноября.