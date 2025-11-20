Посол Алипов: Москва и Нью-Дели обсуждают перспективы Су-57Э в Индии

Российский самолет может быть использован для создания индийского истребителя пятого поколения, заявил дипломат

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 ноября. /ТАСС/. Россия и Индия обсуждают перспективы сотрудничества по истребителю пятого поколения Су-57Э. Об этом заявил ТАСС посол РФ в республике Денис Алипов.

"Интенсивная работа ведется по целому ряду направлений, включая платформу Су-57Э, которая может быть использована для реализации индийской программы создания собственного истребителя пятого поколения", - сказал он, отвечая на вопрос о перспективах российско-индийского военно-технического сотрудничества (ВТС).

По словам посла, ВТС - традиционно один из столпов особо привилегированного стратегического партнерства между Россией и Индией. "Взаимное доверие и готовность к учету требований Нью-Дели закрепили за нами место ведущего партнера Индии в этой сфере: вооруженные силы страны укомплектованы на 60-70% системами советского и российского дизайна, которые эффективно проявили себя в реальных боевых условиях", - отметил он.

"Наше конкурентное преимущество - беспрецедентный уровень передачи технологий и локализации производства на местных мощностях в полном соответствии с госпрограммами "Делай в Индии" и "Самодостаточная Индия", а также задачей Нью-Дели по наращиванию экспортного потенциала", - указал Алипов.

Ранее индийская газета The Print со ссылкой на источники сообщала, что военно-воздушные силы Индии рассматривают возможность закупки российских истребителей пятого поколения Су-57, а также перспективы их производства в республике. В феврале 2025 года истребитель Су-57Э был представлен на индийской аэрокосмической выставке Air India и совершил там демонстрационные полеты.