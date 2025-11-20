"Известия": Минпромторг может закрепить единую единицу измерения веса товаров

Магазины и торговые сети могут обязать указывать полный вес продукции только в граммах или только в килограммах

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Минпромторг в рамках переиздания правил продажи по договору розничной купли-продажи рассматривает возможность закрепить единую весовую единицу измерения товаров - в килограммах или граммах. Об этом сообщили "Известия", ознакомившиеся с ответом Роспотребнадзора на обращение председателя комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослава Нилова.

Ранее он обратился в ведомство с предложением обязать магазины и торговые сети указывать полный вес продукции, так как манипуляции с ним и ценниками приводят к излишним расходам россиян.

Оформление ценников регулируется правилами продажи товаров, установленных постановлением правительства от 31 декабря 2020 года, однако документ проходит актуализацию. "Рассматриваемые предложения могут стать предметом обсуждения в рамках проводимой работы", - следует из письма главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

"Фактически, общество признало, что торговые сети манипулируют и вводят в заблуждение покупателей. Человек, покупая тот или иной товар, может сразу не заметить его полную стоимость и понять, сколько он в итоге заплатил, только изучив кассовый чек", - отметил Нилов газете.

Как отметил источник издания, пересмотр правил также связан с крупными изменениями в законодательстве о торговле, включая закон о платформенной экономике, который расширяет обязанности маркетплейсов перед потребителями. В новых правилах планируется уточнить порядок дистанционной торговли и взаимодействия покупателей с цифровыми платформами.