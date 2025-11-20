В аэропортах Пензы и Ульяновска сняли ограничения

Их вводили для обеспечения безопасности полетов

Редакция сайта ТАСС

ПЕНЗА, 20 ноября. /ТАСС/. Аэропорты Ульяновска и Пензы вновь принимают и отправляют самолеты. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

"Аэропорты Пенза, Ульяновск (Баратаевка). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что за время действия ограничений на запасной аэродром перенаправили один самолет, следовавший в Ульяновск.