В аэропортах Пензы и Ульяновска сняли ограничения
Редакция сайта ТАСС
03:14
ПЕНЗА, 20 ноября. /ТАСС/. Аэропорты Ульяновска и Пензы вновь принимают и отправляют самолеты. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
"Аэропорты Пенза, Ульяновск (Баратаевка). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что за время действия ограничений на запасной аэродром перенаправили один самолет, следовавший в Ульяновск.