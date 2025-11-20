Новосибирской области планируют направить 25 млрд рублей из федбюджета

Деньги пойдут, в том числе, на развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог

НОВОСИБИРСК, 20 ноября. /ТАСС/. Проектом федерального бюджета предусмотрено предоставление Новосибирской области порядка 25,5 млрд руб. межбюджетных трансфертов. Об этом в видеообращении к участникам сессии законодательного собрания региона сообщил первый заместитель председателя Госдумы РФ Александр Жуков, передает корреспондент ТАСС.

"В федеральном бюджете на Новосибирскую область в 2026 году предусмотрено 25,5 млрд рублей межбюджетных трансфертов. Деньги пойдут [в том числе] на развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог", - сказал он.

По словам Жукова, на это направление в проекте бюджета заложено более 14 млрд рублей, в том числе 1,7 млрд - на развитие дорог в Академгородке.

Также проектом бюджета в ближайшие три года предусмотрено финансирование строительства девяти школ в Новосибирске, где сохраняется дефицит школьных мест, в результате чего будет создано 7,5 тыс. мест, сообщил Жуков. Заложены средства на капремонт в 2026-2027 годах 35 школ. Порядка 5 млрд рублей на три года запланировано на горячее питание учеников начальных школ, 8,3 млрд рублей - на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство. На выполнение социального контракта предполагается направить более 900 млн рублей, на модернизацию ЖКХ - почти 3 млрд рублей на три года.

Сегодня Госдума рассмотрит проект федерального бюджета на 2026-2028 годы в окончательном чтении.