В России потребление цемента за 10 месяцев снизилось на 9,5%

В среднесрочном прогнозе ожидается снижение темпов в строительной отрасли в 2025 году, говорится в обзоре "Союзцемента"

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Потребление цемента в России за январь - октябрь 2025 года снизилось на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в обзоре "Союзцемента", который есть в распоряжении ТАСС.

"По оценке октября 2025 года объем потребления снизился на 10,5% к октябрю 2024 года, а к сентябрю 2025 года снижение составило 10,9%. В оценке января - октября 2025 года объем потребления сократился на 9,5% к январю - октябрю 2024 года и составил 53,2 млн тонн", - говорится в сообщении.

В среднесрочном прогнозе ожидается снижение темпов в строительной отрасли в 2025 году, а цементная отрасль будет соответствовать этим трендам, отметили в "Союзцементе".

В январе - октябре 2025 года импорт цемента в Россию вырос на 3,4% (до 111,2 тыс. тонн) по сравнению с январем - октябрем 2024 года и составил 3,3 млн тонн.

Экспорт за рассматриваемый период вырос на 9,5% по сравнению с январем - сентябрем 2024 года и превысил 1 млн тонн.

В сентябре объем производства цемента в России сократился на 10,5% к сентябрю 2024 года и составил 6 млн тонн.