Сбер реализовал оплату по QR-коду во Вьетнаме
МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Сбер реализовал оплату по QR-коду за товары и услуги в магазинах, гостиницах, ресторанах и других местах во Вьетнаме. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кредитной организации.
"Теперь россияне смогут оплатить по QR-коду за товары и услуги в магазинах, гостиницах, ресторанах и других местах во Вьетнаме. Сервис доступен уже более чем в миллионе торговых точек в разных городах страны", - говорится в сообщении.
Также, по данным пресс-службы, для оплаты достаточно открыть приложение "Сбербанк онлайн", отсканировать QR-код на кассе и подтвердить оплату. Конвертация из рублей в вьетнамский донг произойдет автоматически и будет отображена покупателю перед подтверждением оплаты.
"Кроме Вьетнама, Сбербанк реализовал сервис оплаты по QR-коду для российских туристов еще в 7 зарубежных странах", - заключили в пресс-службе.