Сбер реализовал оплату по QR-коду во Вьетнаме

Сервис доступен уже более чем в миллионе торговых точек в разных городах страны

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Сбер реализовал оплату по QR-коду за товары и услуги в магазинах, гостиницах, ресторанах и других местах во Вьетнаме. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кредитной организации.

"Теперь россияне смогут оплатить по QR-коду за товары и услуги в магазинах, гостиницах, ресторанах и других местах во Вьетнаме. Сервис доступен уже более чем в миллионе торговых точек в разных городах страны", - говорится в сообщении.

Также, по данным пресс-службы, для оплаты достаточно открыть приложение "Сбербанк онлайн", отсканировать QR-код на кассе и подтвердить оплату. Конвертация из рублей в вьетнамский донг произойдет автоматически и будет отображена покупателю перед подтверждением оплаты.

"Кроме Вьетнама, Сбербанк реализовал сервис оплаты по QR-коду для российских туристов еще в 7 зарубежных странах", - заключили в пресс-службе.