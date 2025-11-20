МИД Швеции назвал несправедливым, что Скандинавия несет бремя поддержки Украины
БРЮССЕЛЬ, 20 ноября. /ТАСС/. Страны Скандинавии тратят больше всех на поддержку Украины среди членов НАТО, такая конструкция несправедлива и не может быть устойчива в долгосрочной перспективе. Такое мнение высказала министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард.
"Несколько стран тянут все бремя [поддержки Украины]. Это несправедливо и несостоятельно в долгосрочной перспективе", - заявила Стенергард в комментарии изданию Politico, утверждая, что скандинавские страны "обеспечили треть военной поддержки со стороны стран НАТО".
"Это ни в коей мере не разумно. Это многое говорит о том, что делают скандинавские страны, но это говорит еще больше о том, чего не делают другие", - сказала она.
В этой связи глава МИД Швеции призвала страны Евросоюза изъять замороженные активы РФ для выделения нового пакета помощи Киеву.
"У нас нет другого выбора. Поэтому я рассчитываю, что страны-члены и Еврокомиссия сделают то, что нужно, чтобы мы добились этого", - сказала министр, отметив, что страны ЕС с 2022 года потратили больше денег на импорт российских энергоресурсов, нежели на поддержку Украины.
Большая часть замороженных в Европе суверенных активов России - около €200 млрд - блокирована на площадке Euroclear в Бельгии. 23 октября участники саммита ЕС в Брюсселе не смогли достичь согласия по вопросу об их использовании. Бельгийский премьер-министр Барт Де Вевер потребовал от всех членов сообщества полностью разделить финансовые риски его страны. В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что любые конфискационные инициативы Евросоюза в отношении российских активов повлекут гарантированный болезненный ответ. Лидеры ЕС планируют вновь обсудить этот вопрос на саммите в декабре.