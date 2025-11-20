Белозеров: у поездов ВСМ есть потенциал для скорости до 500 км/ч

Ожидается, что ежегодный пассажиропоток между Москвой и Санкт-Петербургом к 2030 году вырастет до 23 млн человек

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. У поездов высокоскоростной магистрали есть потенциал для развития скорости до 450 и 500 км/ч, заявил глава РЖД Олег Белозеров.

"Вот сегодня мы говорим о скорости 400 км/ч. На самом деле у коллег есть уже, я знаю, заделы и на скорость 450 [км/ч], и на скорость 500 км/ч", - сказал он в среду эфире "Первого канала".

Реализация проекта строительства первой в РФ высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург ведется по поручению президента России Владимира Путина в рамках национального проекта "Эффективная транспортная система".

Железная дорога протяженностью около 700 км пройдет по территории шести субъектов страны, в которых проживают 30 млн человек. Ожидается, что ежегодный пассажиропоток между городами к 2030 году вырастет до 23 млн человек.

Согласно распоряжению правительства РФ, проектирование и строительство высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург запланировано на 2024-2028 годы, а ввод в эксплуатацию - на 2028 год.