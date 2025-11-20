"Русхимальянс" подал иск к российским структурам Commerzbank

Речь идет о 264 млн рублей

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. "Русхимальянс" подал в суд новый иск на 264 млн рублей к российским структурам германского банка Commerzbank, следует из картотеки арбитражных дел.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области накануне зарегистрировал исковое заявление "Русхимальянса" почти на 264 млн рублей к АО "Коммерцбанк Евразия" и ООО "Дом на Набережной 2" (100% долей принадлежат Сommerzbank).

Ранее "Русхимальянс" сумел добиться решения российского суда о взыскании €94,92 млн с Commerzbank. "Русхимальянс" подавал иск к Commerzbank в рамках претензий по банковским гарантиям по контракту с Linde. АО "Коммерцбанк Евразия", Сommerzbank и ООО "Дом на набережной 2" (100% долей принадлежат Сommerzbank) после этого подавали апелляционные жалобы.

Суд Санкт-Петербурга также принимал обеспечительные меры по иску "Русхимальянса" к Commerzbank.

О споре "Русхимальянса" и Linde

В мае и июне 2022 года Linde (выступала EPC-подрядчиком и поставляла часть оборудования в рамках реализации комплекса в Усть-Луге) уведомила "Русхимальянс" о приостановке работ по контракту в связи с санкциями, введенными Евросоюзом.

Поскольку работы со стороны Linde так и не возобновились, "Русхимальянс" разорвал контракт с германской компанией и направил ей претензию о наличии спора. При этом часть банков также не смогли исполнить свои обязательства перед "Русхимальянсом" и выплатить банковские гарантии из-за санкций. После этого "Русхимальянс" сумел добиться взысканий с Unicredit Bank AG, Bayerische Landesbank, Deutsche Bank, Commerzbank и Landesbank Baden-Wurttemberg суммарно более €1,1 млрд.

Позднее Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области полностью удовлетворил иск "Русхимальянса" к Linde и ее структурам на общую сумму около 113 млрд рублей. Затем суд частично удовлетворил еще один иск "Русхимальянса" к Linde и ее "дочкам" и взыскал с них солидарно более 100 млрд рублей. Суд также запретил Linde инициировать и продолжать судебные разбирательства против "Русхимальянса" за рубежом.