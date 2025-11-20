Выручка VK по МСФО за январь - сентябрь выросла на 10%

Показатель составил 111,3 млрд руб.

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Выручка технологического холдинга VK по МСФО в январе - сентябре 2025 года увеличилась на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составила 111,3 млрд руб., говорится в отчете компании.

Скорректированный показатель EBITDA поднялся до 15,5 млрд руб., рентабельность по EBITDA составила 14%.

За отчетный период сервисами VK пользовались 97% всех пользователей российского сегмента интернета, ежедневно - 78 млн человек (на 834 тыс. больше, чем годом ранее).