Российский рынок акций снижается на открытии основной торговой сессии

Курс юаня вырос до 11,31 рубля

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрировал снижение ведущих индексов. Курс юаня к рублю растет.

По данным на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС снижались на 0,51% - до 2 632,6 и 1 024,56 пунктов соответственно. Курс юаня рос на 2,4 копейки, до 11,312 рубля свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи ускорил снижение до 2 623,53 (-0,85%), индекс РТС составлял 1 021,03 пункта (-0,85%). В это же время курс юаня рос до 11,305 рубля (+1,7 копейки).

Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии (07:00 мск) снижался на 0,62% и находился на уровне 2 629,68 пункта.