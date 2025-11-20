Отбор газа из ПХГ Европы приблизился к нормальным показателям конца ноября

ПХГ Европы заполнены на 81,17%

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Отбор газа из подземных хранилищ (ПХГ) Европы впервые со старта отопительного сезона приблизился к нормальным показателям конца ноября на фоне похолодания, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Отбор газа из ПХГ стран ЕС 18 ноября, по данным GIE, составил 482 млн куб. м. Закачка упала до 23 млн куб. м. Общий объем топлива в ПХГ является лишь девятым максимальным для октября за все время наблюдений - 89,7 млрд куб. м газа.

Прошлый сезон отбора газа из европейских подземных хранилищ завершился 28 марта 2025 года, когда в них оставалось 33,57% запасов. ПХГ Европы заполнены на 81,17% (на 8,9 процентного пункта ниже, чем в среднем на эту дату за последние пять лет) против 90,3% годом ранее. Со старта отопительного сезона 13 октября страны ЕС отобрали из хранилищ более 5 млрд куб. м газа. Однако нетто-отбор составляет лишь около 2 млрд куб. м. При этом суммарный отбор газа из ПХГ на 37-й день с момента достижения максимума их заполнения оказывается на 55% ниже среднего значения на этот день за предыдущие пять лет.

Согласно требованиям Еврокомиссии, страны ЕС должны обеспечивать заполнение своих хранилищ газом на 90% в период с 1 октября по 1 декабря каждого года. Кроме того, допускается 10-процентная гибкость в случае сложных условий заполнения ПХГ. Однако нетто-закачка в европейские хранилища к началу осенне-зимнего периода составила лишь 54,7 млрд куб. м из необходимых 61 млрд куб. м для выполнения нормы заполненности.

Ранее "Газпром" спрогнозировал ЕС проблемы с газоснабжением в морозы из-за незаполнения хранилищ. Кроме того, глава "Газпрома" Алексей Миллер рассказал, что долгосрочные прогнозы погоды говорят о скором приближении аномально холодной зимы в Европе и России, такие зимы случаются примерно раз в 20 лет.

Погода в Европе на текущей неделе оказывается холоднее, чем в предыдущую семидневку. Доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС в октябре в среднем составила 21%, в ноябре - около 19%. Средняя цена закупки газа в Европе в октябре текущего года составила около $384 за 1 тыс. куб. м, в ноябре - порядка $374.

Импорт СПГ

Европа в октябре установила рекорд импорта сжиженного природного газа (СПГ) для данного месяца за все время наблюдений. В целом за летний сезон с апреля по октябрь ЕС закупил рекордные 82,5 млрд куб. м СПГ.

Сейчас мощности регазификации загружены на 57% от максимума.