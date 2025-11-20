"Т-Технологии" могут выплатить дивиденды за III квартал в размере 36 рублей на акцию

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Совет директоров "Т-Технологий" (головная структура Т-Банка) рекомендовал выплатить дивиденды по итогам III квартала 2025 года в размере 36 рублей на акцию. Об этом говорится в сообщении группы.

"По итогам III квартала 2025 года совет директоров группы рекомендовал дивиденды в размере 36 рублей на акцию", - сказал председатель совета директоров "Т-Технологий" Алексей Малиновский.

Таким образом, совокупный размер дивидендных выплат, приходящихся на одну акцию "Т-Технологий", по итогам последних четырех кварталов составит 136 рублей.