Кравцов: в 2025 году контракты на капремонт не заключили по семи объектам

Министр просвещения отметил, что в части двухлетних объектов с периодом реализации 2025-2026 года пока продолжаются конкурсные процедуры в Якутии, Вологодской, Курганской областях

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Семь объектов образовательной инфраструктуры из шести регионов по состоянию на ноябрь 2025 года еще не заключили контракты на капитальный ремонт. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на ВКС с регионами по реализации программы капремонта и строительства учреждений образования на площадке Центрального исполкома "Единой России".

"Мы график сделали, средства доводили вовремя, заранее, просили соблюдать график. Ноябрь заканчивается. Незаконтрактованы семь объектов в шести регионах: ДНР, Чувашской Республике, Архангельской, Калининградской, Костромской и Тамбовской областях. Это все вводные капремонты текущего года", - сказал он.

Министр отметил, что в части двухлетних объектов с периодом реализации 2025-2026 года пока продолжаются конкурсные процедуры в Якутии, Вологодской, Курганской областях.