Главы МИД ЕС обсудят новые санкции против танкеров, перевозящих российскую нефть

По информации дипломатических источников, Евросоюз намерен добиваться от государств и юрисдикций, под флагами которых ходят эти танкеры, разрешений на их перехват и досмотр в открытом море

БРЮССЕЛЬ, 20 ноября. /ТАСС/. Главы МИД Евросоюза обсудят санкции против танкеров, перевозящих российскую нефть. Об этом заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас по прибытии на встречу министров иностранных дел сообщества, которая пройдет в четверг в Брюсселе.

"Мы также обсудим новые санкции против "теневого флота" России", - сказала она. По информации дипломатических источников, ЕС намерен добиваться от государств и юрисдикций, под флагами которых ходят эти танкеры, разрешений на их перехват и досмотр в открытом море.

Это решение должно распространяться на танкеры, против которых введены санкции ЕС. Министры также намерены обсудить систему ускоренного расширения списка подсанкционных танкеров, чтобы эту работу можно было проводить "непрерывно и автоматически", не дожидаясь принятия новых санкционных пакетов.​​​