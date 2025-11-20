Сенатор Шендерюк-Жидков объяснил открытие Литвой КПП на границе с Белоруссией

Вильнюс побоялся потерять транзитные потоки, указал член Совета Федерации

КАЛИНИНГРАД, 20 ноября. /ТАСС/. Литва досрочно открыла два контрольно-пропускных пункта (КПП) на границе с Белоруссией, боясь потерять транзитные потоки, которые сразу же ушли бы на польское направление. Такое мнение выразил ТАСС член Совета Федерации РФ от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков.

29 октября Литва в одностороннем порядке на месяц закрыла границу с Белоруссией якобы для борьбы с воздушной контрабандой табачной продукции, которая, по утверждению Вильнюса, угрожала безопасности гражданской авиации. В ответ Минск прекратил пропуск через границу литовских фур и распорядился поставить их на платные стоянки. В результате в Белоруссии застряли свыше 1 тыс. литовских грузовиков.

"Как только Варшава, руководствуясь прагматизмом и экономическими интересами, открыла дополнительные переходы, в Вильнюсе осознали, что остаются ни с чем. Литовские перевозчики в очередной раз стали заложниками амбиций собственного правительства. Страх потерять транзитные потоки, которые моментально переориентировались бы на польское направление, оказался сильнее любых выдуманных угроз безопасности", - отметил российский политик.

По словам сенатора, "принципиальная позиция" Литвы рассыпалась ровно через сутки после того, как свои КПП открыла Польша. Власти страны объявили об этом 17 ноября. Вечером 19 ноября официальное уведомление об открытии двух КПП от Службы охраны государственной границы при МВД Литвы поступило в Государственный пограничный комитет Белоруссии.

"Решение Вильнюса возобновить работу пунктов пропуска раньше заявленного срока - это не жест доброй воли, а наглядная демонстрация полной политической несостоятельности литовского руководства и очередного провала их попытки шантажировать соседей", - сказал он. В итоге, подчеркнул Шендерюк-Жидков, "Вильнюс, громче всех кричавший о "блокаде", вынужден унизительно подстраиваться под решения Варшавы".