Bloomberg: мировая логистика может перестроиться на фоне пошлин США

Глава FedEx Радж Субраманиам указал на формирование нового равновесия в цепочках поставок, которые будут носить долгосрочный характер

НЬЮ-ЙОРК, 20 ноября. /ТАСС/. Введение администрацией США торговых пошлин и отмена льготного режима для товаров малой стоимости перестраивают глобальные цепочки поставок. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По его информации, в сентябре американская транспортная компания FedEx прогнозировала потери в $1 млрд из-за снижения объемов перевозок между Китаем и США. В связи с этим корпорация на данный момент перераспределяет ресурсы, в том числе перенаправляет авиаперевозки на другие маршруты.

"Сейчас формируется новое равновесие в цепочках поставок, и они становятся более региональными по своей природе", - заявил глава FedEx Радж Субраманиам на форуме Bloomberg New Economy. Он добавил, что изменения носят долгосрочный характер и приведут к формированию новой региональной модели логистики.

2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Позднее американский лидер менял тарифную ставку в отношении ряда стран.