Первый рейс из Минвод на Пхукет отправился с загрузкой 100%

Продано 336 мест из 336

ПЯТИГОРСК, 20 ноября./ТАСС/. Первый рейс из аэропорта Минеральных Вод на остров Пхукет вылетел 20 ноября. В аэропорту сообщили о его 100% загрузке.

"Сегодня в истории нашего аэропорта особенное событие - состоялся первый рейс Минеральные Воды - Пхукет. Мы с гордостью сообщаем о 100% загрузке - 336 кресел из 336 продано", - говорится в сообщении.

Международный аэропорт Минеральные Воды - один из старейших в России. В июне 2025 года он отметил 100-летие. В 2024 году пассажиропоток превысил 4,8 млн человек.