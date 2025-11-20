Стартовал завершающий этап консолидации миноритарного пакета Т-банка

Цена выкупа одной акции составит 822 рубля

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. "Т-Технологии" объявили о завершающем этапе консолидации миноритарного пакета Т-банка, который появился в ходе интеграции Росбанка, сообщила пресс-служба "Т-Технологий".

"Консолидация миноритарного пакета АО "Т-банк" проводится с соблюдением лучших рыночных практик и в полном соответствии с законодательством. Цена выкупа одной акции АО "Т-банк" составит 822 рубля, что соответствует текущей рыночной стоимости бизнеса на основе оценки независимого оценщика", - отметили в компании.

В сообщении указано, что цена выкупа на 8% превышает предыдущие оценки в рамках интеграции Росбанка. Всего к выпуску может быть предъявлено 298 098 акций.

Общий объем расходов группы на выкуп акций у миноритарных акционеров не превысит 250 млн рублей. Программа выкупа рассчитана до 25 февраля 2026 года. Для участия в выкупе владельцам акций Т-банка необходимо подать поручение своему брокеру.

Росбанк вошел в группу в 2024 году. Завершающим этапом присоединения стала конвертация акций Росбанка в ценные бумаги Т-банка.

Т-банк - дочерний банк группы "Т-Технологии", которым принадлежат 99,97% этой кредитной организации.