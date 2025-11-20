Владимиров: в Ставропольском крае завершили сев озимых

Губернатор региона добавил, что при посеве использовались только семена отечественной селекции

СТАВРОПОЛЬ, 20 ноября. /ТАСС/. Аграрии Ставропольского края завершили сев озимых на площади 2 млн га. Озимые культуры уже взошли уже на 82% площади, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

"Сев озимых на Ставрополье завершен. Наши аграрии, как и в предыдущие годы, заложили озимый клин в 2 млн га. Из них 1,8 млн га заняла озимая пшеница. На 82% площадей уже получены всходы. Почти все они находятся в хорошем состоянии", - написал он в своем Telegram-канале.

По данным главы региона, почти все всходы озимых культур находятся в хорошем состоянии. "В этом сезоне дожди иногда притормаживали работу, но зато наполнили почву влагой, что хорошо скажется на будущем урожае. Теплая осень и осадки помогают молодым растениям набираться сил", - уточнил он.

Владимиров добавил, что при посеве использовались только семена отечественной селекции - ставропольских, краснодарских и ростовских семеноводов и подчеркнул, что Ставрополье в 2025 году на поддержку АПК региона направит 6,9 млрд рублей. Большая часть средств (порядка 4,5 млрд рублей) уже перечислена хозяйствам.

Посевная кампания стартовала в регионе в конце сентября.

По итогом уборочной кампании 2025 года на Ставрополье был зафиксирован максимальный урожай зерновых культур в регионе - более 10 млн тонн. Для снижения влияния засухи на посевы весной этого года регион привлекал самолет-лабораторию Росгидромета для увеличения количества осадков.